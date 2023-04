Dopo giorni di illazioni, ipotesi e anche condizioni economiche, i termini della separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi sono stati decisi dal giudice del Tribunale civile di Roma. Alla conduttrice, che solo ieri con un look cambiato ha lanciato una frecciatina all’ex, è stata assegnata la mega villa all’Eur, un assegno mensile da 12.500 euro per il mantenimento dei figli. La prima decisione, che è provvisoria, riguarda anche l’affidamento dei figli che resta condiviso. La decisione avrà validità per l’intera durata del processo. All’attenzione del giudice non c’era la questione legata ad un assegno di mantenimento per la conduttrice tv in quanto Blasi non aveva sollecitato nulla in tal senso.

Il 12 luglio dell’anno scorso, dopo una serie di notizie sulla crisi della coppia, fu Ilary Blasi a dare l’annuncio: “Dopo vent’anni insieme e tre splendidi figli, il mio matrimonio con Francesco è terminato. Il percorso della separazione rimarrà comunque un fatto privato e non seguiranno altre dichiarazioni da parte mia. Invito tutti a evitare speculazioni e, soprattutto, a rispettare la riservatezza della mia famiglia. Una notizia che aveva lasciato fan e ammiratori letteralmente in lacrime. Anche il campione aveva detto la sua: “Ho tentato di superare la crisi del mio matrimonio, ma oggi capisco che la scelta della separazione, pur dolorosa, non è evitabile. Tutto quello che ho detto e fatto negli ultimi mesi è stato detto e fatto per proteggere i nostri figli, che saranno sempre la priorità assoluta della mia vita. Continuerò a essere vicino a Ilary nella crescita dei nostri tre meravigliosi figli, sempre nel rispetto di mia moglie. Confido nel massimo rispetto della nostra privacy, soprattutto per la serenità dei nostri figli”. Queste le intenzioni nove mesi fa. Nel mezzo ci sono state ripicche, Rolex e borse di lusso spariti e due nuovi compagni: Noemi Bocchi per lui, Bastian Muller per lei.