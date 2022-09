Francesco Totti e Ilary Blasi avevano spesso parlato del desiderio di realizzare un sitcom insieme ed ecco che i fan sono stati accontentati. Dopo l’intervista del Pupone al Corriere, la separazione di una delle coppie vip più amate, è diventata una sceneggiatura perfetta (e, ahinoi, triste). Tra le tante affermazioni dell’ex capitano giallorosso sul conto di Ilary Blasi, anche quella dei presunti Rolex che lei avrebbe portato via dalla cassetta di sicurezza. Il motivo? Come riportato da Fanpage, la questione è stata chiarita dal settimanale Chi, secondo cui i preziosi orologi sarebbero stati regalati dalla conduttrice dell’Isola dei Famosi all’allora marito: “Un dispetto, voleva riprenderseli“, scrive il magazine diretto da Alfonso Signorini. Parole che ridimensionerebbero quanto affermato da Totti solo qualche giorno fa.

Al momento, invece, la conduttrice romana ha deciso di rimanere in silenzio. A parlare, al suo posto, l’avvocato Alessandro Simeone: “Ilary ha visto cose in questi ultimi anni che potrebbero rovinare una cinquantina di famiglie“. E ancora il legale aveva chiarito: “Se si sceglie una linea, la si porta fino in fondo. La tutela dei figli viene prima di tutto”. Intanto l’ex calciatore, 45 anni, continua a godersi la storia con la nuova fiamma Noemi Bocchi. È sempre il settimanale di Signorini ad averlo immortalato mentre esce dalla casa della fidanzata, insieme alla terzogenita Isabel e a un’amica di Noemi, Samantha. Come reagirà questa volta Ilary? Non resta che attendere.