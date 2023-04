Lunedì 17 aprile ha preso il via la nuova edizione dell‘Isola dei Famosi e già il popolo del web ha di che chiacchierare. Durante la prima puntata, infatti, Ilary Blasi si è presentata in studio sulle note di “Freedom” di Robbie Williams, sfoggiando un look super glamour in puro stile anni ’80, con la bionda chioma cotonata e un frangettone che ha ricordato a molti un po’ l’iconica Barbie, un po’ (a detta dei fan) la cantante Amanda Lear ma anche Ivana Spagna.

Neanche a dirlo, Twitter e gli altri social sono stati subito invasi di battute e meme dedicati alla conduttrice la quale ha poi sganciato il “carico da 90”, con una doppietta di battute che sono state viste come un chiaro riferimento all’ex marito Francesco Totti. “Tutto può cambiare, un uomo che era accanto a me ora non c’è più…”, ha detto facendo poi una piccola pausa di suspense. “Parlo di Nicola Savino! ti mando un bacio, ti voglio bene. Ma si sa per uno che va c’è uno che arriva … Enrico Papi!”. Inutile dire che la frecciatina all’ex Francesco Totti ha scatenato ulteriormente gli utenti di Internet, che non hanno mancato di commentare l’accaduto.