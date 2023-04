La cantante country Jessie James Decker ha pubblicato una storia su Instagram denunciando il comportamento del personale dell’aereo dove viaggiava la sorella Sidney Rae Bass, mamma di due figlie di 2 e 5 anni. La donna, incinta di 5 mesi, è stata costretta dallo staff di volo a ripulire il caos causato dalla figlia piccola, che ha rovesciato a terra dei popcorn.

“Mia sorella @sydneyraebass mi ha appena mandato un messaggio dal suo volo su @united. Come sapete, è incinta di cinque mesi, è ad alto rischio e viaggia anche da sola con le sue due bambine piccole. Blaire (la più piccola) ha accidentalmente rovesciato dei popcorn nel corridoio e un’assistente di volo si è avvicinata a Sydney con un sacco della spazzatura e una salvietta umida, dicendole che il capitano vuole che Sydney pulisca ogni briciola“, ha dichiarato Decker. “La mia povera sorella è a quattro zampe, piange nel corridoio, completamente umiliata ed esausta, con i suoi figli mentre tutti gli altri guardavano. Ben fatto, United Airlines!” ha denunciato la cantante.

Secondo quanto raccontato da Jessie James Decker, l’assistente di volo avrebbe detto alla sorella che i popcorn potevano rappresentare un pericolo per la sicurezza di tutti i passeggeri, salvo poi scoprire che era stata la stessa compagnia aerea a dare lo snack alle piccole. I fan della cantante hanno riempito la sessione commenti di opinioni contrastanti. Alcuni hanno sostenuto l’indignazione delle due donne: “Stava volando da sola. Con due bambini. Incinta. Fermati. Abbiamo tutti un lavoro. Gli equipaggi lo fanno ogni giorno. Sono popcorn. Non vomito. Gli aspirapolvere funzionano alla grande“, ha scritto un utente. Altri invece hanno dato ragione allo staff dell’aereo, reputando la madre responsabile del comportamento delle piccole: “Le compagnie aeree commerciali non sono il parco giochi dei tuoi bambini. Raccoglilo e assumiti la responsabilità dei tuoi figli“, ha commentato qualcuno.