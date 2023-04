Ilary Blasi e la prima intervista dopo la separazione da Francesco Totti, senza nominare Francesco Totti. La conduttrice parla a Chi, a pochi giorni dall’inizio dell’Isola dei Famosi su Canale5: “Ho voglia di rimettermi in pista, è come se ci fosse un prima e un dopo”, dice. Poi spiega: “È un po’ come quando uno torna dall’Isola, io lo chiamo periodo di transizione. Sono curiosa di vedere cosa succederà. L’Isola ti cambia, ti lascia qualche strascico e io lo so bene. I cambiamenti sono necessari e devi navigare a vista. Guai se resti fermo e se pensi di essere in un porto sicuro”. Insomma, un riferimento, forse, ma il discorso centrato sul reality show: “Non ho filtri, porto quello che sono, quel mix di intrattenimento e leggerezza. Vedo la tv come vedo la vita, il mio atteggiamento non è studiato e non ho l’ansia da prestazione”.