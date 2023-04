“Sono cinquant’anni da una tragedia di un’intera comunità politica, anziché essere motivo di dolore dell’intera comunità nazionale che invece si divise, forse uno dei momenti più bassi dello scontro politico che ha insanguinato gli anni Settanta e Ottanta. Mettere una carica di benzina alle tre di notte non è un attentato dimostrativo, in una famiglia dove vivevano sei tra bambini e ragazzi. La commozione nasce da quelle parole che rendono vivo ancora quel dolore e quell’angoscia che può esprimere soltanto chi l’ha vissuta e che abbiamo sentito in tante altre tragedie. Oggi è dovere ricordare cos’è stato quel periodo per il nostro Paese e che non accada mai più, perché l’odio politico non prevalga, perché prevalga la ragione. Oggi è il giorno di voltare pagina senza però dimenticare”. Così Francesco Rocca, Presidente della Regione Lazio, durante la cerimonia del rogo dei fratelli Mattei a Primavalle.

