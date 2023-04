Imprevisto durante la messa del sabato di Pasqua a Vallecrosia, piccolo comune ligure in provincia di Imperia. Durante la veglia celebrata nella chiesa di San Rocco, il parroco Don Rito Alvarez è inciampato e caduto mentre scendeva i gradini dell’altare con un enorme uovo da dieci chili in mano. Il video ha fatto rapidamente il giro dei social guadagnando in pochi giorni migliaia di visualizzazioni