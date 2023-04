Seconda notte in ospedale tranquilla per Silvio Berlusconi, ricoverato in terapia intensiva al San Raffaele di Milano a seguito di un’infezione polmonare. Giovedì il leader di Forza Italia ha ricevuto la visita dei familiari e si è intrattenuto telefonicamente con diversi leader politici, tra cui Matteo Salvini e Giorgia Meloni. Oggi sono in programma nuovi accertamenti e a quanto si è appreso ci vorrà qualche giorno per permettere alle terapie in atto di dare qualche risultato. “Ho parlato poco fa con il professor Zangrillo (primario di Anestesia e medico personale dell’ex premier), mi ha detto che ha riposato bene, che è sottoposto a cure intensive e sta reagendo positivamente alle cure”, ha riferito ad Agorà su Rai 3 il coordinatore azzurro, vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani. “È dura ma ce la farò anche questa volta”, avrebbe detto Berlusconi durante una telefonata, secondo quanto riportato da Il Giornale.

Per ora non sono previsti nuovi bollettini medici: Zangrillo è entrato in ospedale senza rilasciare dichiarazioni. Ieri pomeriggio, lui e il primario di Ematologia Fabio Ciceri avevano spiegato che l’infezione per cui è stato ricoverato l’ex premier “si inquadra nel contesto di una condizione ematologica cronica” di cui “è portatore da tempo”: la “leucemia mielomonocitica cronica” (qui un approfondimento sulla malattia), di cui però è stata riscontrata “l’assenza di caratteristiche evolutive in leucemia acuta“. “Siamo più sollevati, c’è un miglioramento. Abbiamo la consapevolezza che è curato nel migliore dei modi e siamo fiduciosi che anche questa volta uscirà più forte di prima“, ha detto il fratello Paolo uscendo dall’ospedale.