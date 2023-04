“La Russa è fascista? Poverino, dai, io trovo che la Roccella sia molto più fascista di lui. La Russa è un caso clinico, un fascista vecchio e antiquato. La Roccella invece è pericolosa e tremenda, è l’esempio più infido di fascismo moderno“. Sono le parole pronunciate a La Zanzara (Radio24) dal fotografo Oliviero Toscani che esprime le sue note posizioni critiche sul governo Meloni, aggiungendo: “La gente di destra è deficiente nel senso latino di deficere, c’è poco da fare. Sono deficitari di cultura vera. Quando hai poco cervello, sei di destra. È naturale. Questo è un governo di ritardati mentali, discute di falsi problemi come l’utero in affitto e le Ong perché non sa che fare. Un immigrato farebbe meglio della Meloni al governo? Ci sono immigrati molto più intelligenti di lei, questo è sicuro”.

Poi commenta il titolo in prima pagina di Libero contro le Ong (“Sallusti ormai non ne becca più una”) e torna su La Russa: “È un poverino, ogni volta che parla bisognerebbe solo ridere. È logico che si debba dimettere dopo quello che ha detto sull’attentato di via Rosella. Non dovrebbe occupare quella carica, dovrebbe stare col fez in quei teatri-baraccone fascisti delle fiere di paese. Almeno farebbe qualcosa di utile”.