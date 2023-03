Siamo pronti ai commenti “non ha partorito solo lei”, sappiamo che arriveranno. Ma qui a FQMagazine ci occupiamo anche di cronaca rosa e dunque la nascita del figlio di Aurora Ramazzotti rientra nei racconti che facciamo ai nostri cari lettori. Ramazzotti e il compagno Goffredo Cerza sono diventati mamma e papà di Cesare. E la conduttrice è tornata sui social per prostare un “ricongiungimento” che riguarda altre neo mamme. Quello con il cibo proibito durante la gravidanza. Per qualcuna è un panino con prosciutto, per lei una tartare di carne cruda. Ramazzotti ha poi postato un video del papà che guarda ammaliato il piccolo Cesare. Intanto nonna Michelle Hunziker, sempre in una story su Instagram, ha fatto sapere di essere un po’ stanca mettendo la foto di un cagnolino evidentemente in fase di pennichella: “Io dopo tutte queste emozioni e tre giorni di insonnia”.