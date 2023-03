“C’era una mia assistente del ’96, una bella ragazza di nome Paola Camarco, che per farmi capire come sono i tempi diceva ‘quelle del 2000, tutte tr**e’. Tu, voglio dire, sarai del 1999 credo (rivolto alla figlia minore, Evelina)”. Immediata la risposta secca della giovane: “No, del 2000”. Questa l’uscita a dire poco infelice di Sgarbi a Domenica In, dove è stato ospite in occasione delle Festa della donna, 8 marzo, insieme alla figlia Evelina. Ospitata “doppia” che si è ripetuta a Le Iene, dove lei ha tentato di giustificare il padre e lui, ha fatto se stesso. “A volte esagera e passa per essere peggio di quello che in realtà è. Forse perché ormai fa parte del personaggio. È molto meno maschilista e stronz* di quello che sembra in televisione. Forse ho una percezione diversa di come vengono dette le cose, avendo un padre così”, le parole di Evelina. E papà Sgarbi? “Non avevo in mente le date di nascita delle due ragazze e quì è nato l’equivoco. Non sapendo che mia figlia era del 2000 mi è venuta questa frase che era una battuta, ma so di avere sbagliato sia per loro che per il contesto. Quando uno va a fare il papà non può fare lo sbandato, l’errore è stato mio”. Evelina ha poi aggiunto, in una lettera per il papà, che gli vuole bene. Ma non solo: “Voglio che tu sappia che ti scagiono per quella parola riferita a tutte le ragazze del 2000. So perfettamente che non volevi offendere nessuno, ma semplicemente fare una battuta che ovviamente è uscita male. Io ti assolvo perché so quanto sono fondamentali le donne nella tua vita. Ma qualcuno può aver pensato che sei uno stron*o maschilista, sgarbato e non sgarbiano. Quindi mi raccomando, mi hai insegnato che le parole sono importanti: la prossima volta pensaci”.