“Leo, stai ballando? Ti piace la giostra?” chiede ridendo mentre strattona il cagnolino e lo fa roteare come un peluche. Il video shock in cui un ragazzo di origini casertane, maltratta il suo povero animale domestico, senza fermarsi neanche di fronte ai suoi guaiti disperati, ha fatto il giro del web e in pochi minuti, grazie al passaparola scattato sui social, è finito sotto gli occhi degli analisti dell’AIDAA, Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente, che hanno presentato una denuncia penale per il reato di maltrattamento di animali ai sensi dell’articolo 544 del codice penale.

“Questo signore è stato denunciato in quanto nel video in questione si evince chiaramente l’azione di maltrattamento e sofferenza a cui viene sottoposto il cane e si sentono indistintamente i guaiti di dolore del cane Leo, per questo non abbiamo esitato un attimo a predisporre ed inviare una denuncia contro di lui e la sua ignobile attività con richiesta immediata di sequestro del cane“. Hanno scritto gli animalisti. Il video incriminante è ancora disponibile online, ma sconsigliamo la visione a un pubblico particolarmente sensibile.