“Andrai all’inferno”. Con queste parole una signora, che aveva tra le mani una copia di un giornale col titolo “Crazy in Love” sopra le foto di Lady Gaga e di Joker, ha contestato la cantante e attrice, a New York, dove avrebbe presentato, di lì a poco, il film che la vede nei panni di Harley Quinn (Joker: Folie à duex). Lady Gaga, come si vede nel video che ha fatto il giro del mondo, quando ha sentito le parole della signora è tornata indietro e l’ha baciata, dicendole: “Ora ci andremo insieme”.

Video Twitter/cece