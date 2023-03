Francesco Lollobrigida se la prende con la trasmissione di La7 Piazzapulita colpevole, a suo dire, di aver mandato in onda un video “tagliato ad arte” che dà l’impressione che lui “sia scappato alle domande dei giornalisti”. Il ministro ha quindi pubblicato la doppia versione del filmato, quella tagliata da Piazzapulita e quella integrale. Dopo la trasmissione aveva fatto discutere la rispostaccia di Lollobrigida alla cronista di La7 che alla domanda sui migranti: “Possibile che non abbiamo risposte chiare su Cutro?” si era sentita rispondere: “Le crea frustrazione questo?”.

Dopo la trasmissione il tweet del ministro: “In alto il video mandato in onda da Piazzapulita, tagliato ad arte per dare l’impressione che io sia scappato alle domande dei giornalisti. In basso il video integrale di ciò che è accaduto realmente. Lascio a voi la possibilità di commentare le vergognose ricostruzioni”. La risposta più commentata arriva dal collega di partito e di governo Guido Crosetto che rincara la dose: “Poi si chiedono perché uno evita di rispondere. La risposta è semplice: questa non si può chiamare informazione perché cerca di rappresentare il pensiero e le parole della persona intervistata, in modo distorto”.

Lollobrigida, dopo la risposta al vetriolo alla cronista si era infatti fermato a rispondere. La dichiarazione è stata diffusa da alcune agenzie di stampa (priva della parte incriminata) ma non è stata mandata in onda da La7: “Su questioni migranti dovrebbe esserci dovuta attenzione – aveva poi detto il ministro -. Tutti gli approfondimenti sono delicati, il Governo non è mai sfuggito al confronto. Tutti hanno acquisito consapevolezza maggiore del fatto che vanno fermati gli sciacalli del mare. Fermare le partenze significa salvare vite”.