È quanto emerso da un sondaggio di Swg, pubblicato in esclusiva dall'Ansa. Primi due posti al Nord con la Lega, seguono Calabria, Puglia e Campania. Il calo peggiore sul 2025 è di Stefania Proietti in Umbria (-8%) e l'ultimo posto va alla Sicilia di Renato Schifani con il 25%

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Guida la classifica il Nord, ma tra i primi cinque ci sono tre presidenti del Sud. È quanto emerge da un sondaggio di Swg, pubblicato in esclusiva dall’Ansa, che misura il gradimento dei governatori delle regioni italiane. I primi due posti sono a marchio Lega con Massimiliano Fedriga (Friuli Venezia Giulia) in vetta con il 65%, segnando anche una crescita di un punto rispetto al 2025. Segue il veneto Alberto Stefani al 58%. Al terzo posto si trova il presidente forzista della Calabria Roberto Occhiuto con il 53% (+1 sul 2025), quarto il Pd con Antonio Decaro in Puglia al 51% e quinto Roberto Fico in Campania per il M5s con il 47%.

Sulle 20 posizioni disponibili il sesto posto è un pareggio al 45% di indice di gradimento tra Michele De Pascale (Emilia-Romagna) e Stefania Proietti (Umbria). La presidente umbra però ha registrato il calo peggiore sul 2025 con otto punti percentuali in meno. Inseguono le prime sei posizioni Eugenio Giani (Toscana) al 42% (-5), Alberto Cirio (Piemonte) al 40% (-2), Marco Bucci (Liguria) e Francesco Acquaroli (Marche) al 37%. Più indietro Attilio Fontana (Lombardia) al 35%, senza variazioni, e Marco Marsilio (Abruzzo), Alessandra Todde (Sardegna) e Vito Bardi (Basilicata), tutti al 33%, ma con cali rispettivamente di 2, 4 e 6 punti. Gli ultimi della fila sono Francesco Rocca (Lazio) al 29% (-2) e Renato Schifani (Sicilia) al 25%, ultimo ma stabile rispetto alla precedente rilevazione.