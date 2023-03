La battaglia contro la criminalità organizzata “è fondamentale in un paese come il nostro perché la corruzione, l’infiltrazione economica delle mafie nell’economia, oltre che nelle istituzioni, quando ci arrivano, sono un elemento che acuisce le disuguaglianze in questo Paese”. Così Elly Schlein a margine della manifestazione a Milano per la XXVIII Giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime delle mafie.

Per la segretaria Pd la “guardia” delle istituzioni e di tutta la politica deve essere “massima” perché le mafie sono “fenomeni che spesso condizionano le vite”. “Se manca o arriva dopo la risposta dello Stato, con servizi contro la povertà, con un sostegno che possa accompagnare le persone a emanciparsi, a trovare un lavoro dignitoso e di qualità, è chiaro che le persone saranno più esposte alla ricattabilità delle mafie – ha spiegato parlando con i cronisti – Allora la battaglia contro la criminalità organizzata tocca tanti versanti”.

Per portare avanti questa battaglia, “quello che non bisognerebbe fare è aumentare la soglia del tetto del contante, indebolire le tutele di legalità e i presidi di legalità previsti anche dal codice degli appalti, come si sta scegliendo di fare”, ha aggiunto ancora Schlein, sottolineando che il Pnrr rappresenta, in questo senso, un'”occasione importante”. “Non possiamo abbassare la guardia sull’utilizzo di quei fondi, ma dobbiamo contrastare nel modo più efficace ogni rischio di infiltrazione della criminalità organizzata”, ha continuato.