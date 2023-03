Dopo un periodo di distacco dai social, intervallato solo da alcune stories per spiegare ai follower l’assenza da Instagram, e dopo video che avevano fatto preoccupare i fan, Fedez torna a mostrarsi in pubblico. Sempre via social il cantante ha raccontato quello che ha vissuto gli ultimi mesi anche per rispondere ai vari rumors circolati su di lui e sulla sua famiglia.

“Devo partire da quando mi è stato diagnosticato il tumore al pancreas, è stato un evento molto traumatico e solo ora ho realizzato di quanto non mi sia preso cura della mia salute mentale rispetto a questo evento e mi sia affidato solo a psicofarmaci – ha spiegato il cantante – Da gennaio mi è stato prescritto questo antidepressivo molto forte che mi ha cambiato molto, mi ha agitato tanto con effetti collaterali dal punto di vista fisico molto forti fino al punto di procurarmi dei tic nervosi alla bocca e da impedirmi di parlare in maniera libera”. Una situazione che l’ha obbligato, ha detto ancora, a sospendere subito il farmaco “senza scalarlo”. Questo “mi ha provocato un effetto rebound” con altri effetti collaterali: “Oltre a darmi un annebbiamento importantissimo a livello cognitivo mi ha dato forti spasmi alle gambe che mi hanno impedito di camminare per alcuni giorni, sensazioni di vertigini, mal di testa incredibili, nausea forte, ho perso 5 chili in 4 giorni”. Insomma una situazione “non bella” che gli ha impedito di “svolgere il suo lavoro” come, ha raccontato sempre in video, essere presente alla presentazione di Lol, oppure presenziare al processo per la strage di Corinaldo.

Oggi, ha detto ancora, “non sono ancora al 100%”, ma, “miglioro giorno dopo giorno”. Visibilmente commosso, Fedez ha anche parlato della moglie, Chiara Ferragni, ringraziandola per essergli stata accanto: “In questo periodo ne sono state dette di ogni su di lei, l’unica persona che mi è stata accanto e mi spiace abbia dovuto subire una tempesta di merda mediatica immeritata”. Sul finale un consiglio ai suoi follower: “Qualsiasi evento traumatico della vostra vita prendetevi cura della vostra salute mentale”.