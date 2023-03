Fedez è tornato sui social. Una story. Poche parole. Nessun riferimento a quanto dichiarato su Telegram da Fabrizio Corona secondo il quale Chiara Ferragni sarebbe “sempre più propensa a chiedere il divorzio”. Ma un riferimento al matrimonio, quello si: “Sto attraversando un periodo per cui preferisco stare il più possibile lontano dai social. In questa decisione non c’entra il rapporto con mia moglie, che anzi ringrazio per il costante supporto. A presto”. E un cuore. Così Fedez è tornato sui social dopo un’assenza di giorni e dopo che alcuni video avevano fatto preoccupare i suoi fan. Le dichiarazioni dell’ex re dei paparazzi stanno facendo in queste ore il giro dei social: “Dopo la bufera post Sanremo, le acqua in casa Ferragnez si sono tutt’altro che calmate. Chiara Ferragni è sempre più propensa a chiedere il divorzio. In tutto ciò a farne le spese è la salute mentale di Fedez, apparso balbuziente in recenti apparizioni, sintomo dovuto ad un disturbo depressivo per le pressioni sentimentali che sta subendo”, ha detto Corona. E ora, a distanza di poche ore, ecco arrivare le parole di Fedez.