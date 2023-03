Catturati gli autori degli attentati dinamitardi a tre esercizi commerciali di Siracusa avvenuti nel settembre del 2021: i carabinieri arrestatano tre pregiudicati di 41, 30 e 24 anni. I soggetti, finiti due in carcere e uno ai domiciliari, gestivano anche una piazza di spaccio e gli attentati dinamitardi sembrano connessi a questa attività, per dei debiti non saldati.