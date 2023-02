Maria De Filippi è arrivata alla camera ardente per il compianto marito, Maurizio Costanzo, in Campidoglio, per il secondo giorno. Breve la sua apparizione nella sala, ma durante la permanenza si è soffermata qualche minuto con i molti ammiratori che stanno omaggiando il giornalista in queste ore, ricevendo le loro condoglianze e prestandosi anche ad alcuni selfie.