Soltanto un mese fa, Beyoncé aveva fatto parlare di sè per aver guadagnato, in un’esibizione di un’ora e mezza a Dubai, 24 milioni di euro (circa 330mila euro al minuto). Oggi emergono nuovi dettagli a riguardo. Secondo quanto riportato dai media americani, dopo essersi esibita, l’artista ha dormito in una suite da sogno presso l’Atlantis The Royal. “È considerata la stanza più costosa e più grande del mondo”, ha riferito l’amministratore delegato dell’hotel. Chiamarla camera d’hotel è quantomeno riduttivo: la Royal Mansion è una vera e propria residenza da 3mila metri quadrati con 18 stanze da letto tutte collegate tra loro. Il prezzo? 100mila dollari a notte.

La suite è collocata all’interno di una struttura di extra lusso progettata da Kohn Pedersen Fox Associates di New York. All’interno dell’albergo, ad accogliere i clienti, c’è una “sobria” statua d’argento che fa subito capire il tenore della struttura: l’hotel ha poi 43 piani con 231 appartamenti e ben 795 camere di cui 102 son suite. Di queste suite 44 sono dotate di piscine a sfioro. Non sorprende quindi la decisione di Beyoncé di alloggiare in una di queste paradisiache stanze: con il cachet stellare guadagnato in quell’ora e mezza di show il conto le sarà parso quasi “normale”.