Tre escursionisti sono morti nelle ultime 24 ore sulle montagne lombarde, uno in provincia di Como, gli altri due in provincia di Lecco. Già recuperato il corpo della prima vittima, un trentenne milanese ritrovato sul monte San Primo, nel comasco. Mentre sono ancora in corso le operazioni di recupero di altri due trentenni di Bergamo, precipitati da una delle principali vette della provincia lecchese.

Intorno alle 14.30 di oggi è stato rinvenuto il corpo senza vita di un 31enne di Milano, uscito ieri mattina e mai rientrato. Ieri sera i familiari avevano segnalato il mancato ritorno, ma solo nel pomeriggio di oggi il corpo è stato ritrovato sul monte San Primo, in una zona impervia nel territorio di Bellagio, nelle vicinanze del rifugio Martina, a circa 1.200 metri di quota. La ricerca era iniziata alle 11 e ha visto impegnati i vigili del fuoco di Canzo, Erba e Como, con gli specialisti Saf dei Vigili del fuoco di Lecco e Bergamo con unità cinofile, congiuntamente al Cnsas e all’elicottero della Guardia di Finanza. La salma è stata riportata a valle con l’elicottero e successivamente trasferita in ospedale, dove la magistrato deciderà se effettuare l’autopsia.

Altre due vittime sono state ritrovate in montagna a Pasturo, provincia di Lecco. Si tratta di due escursionisti della provincia di Bergamo, di 36 e 39 anni, morti oggi dopo essere precipitati dai pendii della Grigna Settentrionale, vetta di quasi 1.700 metri. L’incidente è avvenuto nella zona del canalone ovest, lo stesso dove una settimana fa aveva perso la vita un altro escursionista, con ogni probabilità per la presenza di ghiaccio in quota. L’intervento per recuperarli è in corso da questo pomeriggio e vede impegnata la XIX Delegazione Lariana del Soccorso alpino, Stazione di Valsassina – Valvarrone. Sul posto anche l’elicottero di soccorsi di Areu Bergamo – Agenzia regionale emergenza urgenza, e i carabinieri del Comandi di Lecco. I soccorsi sono stati attivati poco dopo mezzogiorno, ma per i due escursionisti non c’è stato nulla da fare. È stato così dato corso alle operazioni di recupero.