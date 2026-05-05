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Ultimo aggiornamento: 9:49

Trump: “Spazzo via l’Iran se attacca navi Usa”. Bessent: “Abbiamo il controllo di Hormuz”. Poi: “Cina ci aiuti a riaprirlo”. Teheran: “Lì non abbiamo neanche iniziato”

Il tycoon: "Se il cessate il fuoco è finito? Non posso dirlo". La compagnia Maersk: "Una nostra nave ha attraversato lo stretto sotto scorta Usa"
Trump: “Spazzo via l’Iran se attacca navi Usa”. Bessent: “Abbiamo il controllo di Hormuz”. Poi: “Cina ci aiuti a riaprirlo”. Teheran: “Lì non abbiamo neanche iniziato”
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Momenti chiave

  • Bessent: "La Cina ci aiuti a riaprire Hormuz"
  • Bessent: "Abbiamo il pieno controllo di Hormuz"
  • Ghalibaf: "A Hormuz non abbiamo neanche iniziato"
  • Teheran: "Progressi nei colloqui. Project Freedom è senza sbocco"
  • Trump: "Senza di me ci sarebbe la terza guerra mondiale"
    • 09:49

      Bessent: “La Cina ci aiuti a riaprire Hormuz”

      “Ora sarebbe un buon momento per i partner internazionali per farsi avanti ed esercitare pressione sull’Iran”. Lo ha detto il segretario al Tesoro Scott Bessent esortando la Cina ad aiutare gli sforzi americani per riaprire lo Stretto di Hormuz. “Vediamo se la Cina si farà avanti con la diplomazia, se riuscirà a convincere gli iraniani ad aprire lo Stretto“, ha precisato. A chi gli chiedeva se l’Iran potesse complicare il viaggio di Donald Trump a Pechino, Bessent ha risposto: “Sarà l’occasione per il presidente Trump e Xi Jinping di scambiarsi il loro punto di vista di persona”.

    • 09:48

      Bessent: “Abbiamo il pieno controllo di Hormuz”

      “Abbiamo il pieno controllo” dello Stretto di Hormuz: lo “stiamo aprendo”. Lo ha detto il segretario al Tesoro Scott Bessent in un’intervista a Fox, ribadendo che l’economia iraniana è in “caduta libera”.

    • 09:11

      Ghalibaf: “A Hormuz non abbiamo neanche iniziato”

      “Sappiamo benissimo che il mantenimento dello status quo è intollerabile per gli Stati Uniti, mentre noi non abbiamo ancora nemmeno iniziato“. Lo ha dichiarato il presidente del Parlamento iraniano, Mohammad Bagher Ghalibaf, riferendosi al conflitto tra Iran e Stati Uniti nello Stretto di Hormuz. “Il nuovo scenario dello Stretto di Hormuz sta prendendo forma”, ha aggiunto Ghalibaf in un messaggio pubblicato oggi su X. “La sicurezza del transito marittimo e energetico è stata compromessa dagli Stati Uniti e dai loro alleati attraverso violazioni del cessate il fuoco e blocchi; ovviamente, la loro malvagità diminuirà”.

    • 08:40

      Trump: “Se il cessate il fuoco è finito? Non posso dirlo”

      “Se il cessate il fuoco è finito? Non posso dirtelo. Se rispondessi a questa domanda diresti solo che quest’uomo non è abbastanza intelligente per essere il presidente degli Stati Uniti d’America”. Così il presidente americano Donald Trump intervistato al ‘The Hugh Hewitt Show‘, in merito alla tregua tra Usa e Iran.

    • 08:39

      Hormuz, nave Maersk attraversa lo stretto sotto scorta Usa

      La compagnia danese per il trasporto merci Maersk ha annunciato che una delle sue navi, la Alliance Fairfax, ha attraversato lo Stretto di Hormuz sotto scorta statunitense. La nave, battente bandiera statunitense, era bloccata nel Golfo dallo scoppio della guerra lo scorso 28 febbraio. “La nave ha lasciato il Golfo Persico scortata da mezzi militari statunitensi” il 4 maggio, ha dichiarato la Maersk in un comunicato. “Il transito si è concluso senza incidenti e tutti i membri dell’equipaggio sono sani e salvi”, prosegue la nota.

    • 08:37

      Iran, barche in fiamme nel porto di Bandar Deyr

      Diverse barche hanno preso fuoco nel porto di Vaezi a Bandar Deyr, nella provincia di Bushehr, nel sud dell’Iran. Lo riporta l’agenzia di stampa Mehr aggiungendo che le cause dell’incendio sono al momento sconosciute.

    • 08:36

      Teheran: “Progressi nei colloqui. Project Freedom è senza sbocco”

      “Gli eventi a Hormuz chiariscono che non esiste una soluzione militare a una crisi politica. Poiché i colloqui stanno facendo progressi grazie al cortese sforzo del Pakistan, gli Stati Uniti dovrebbero guardarsi dall’essere trascinati di nuovo in un pantano da parte di malintenzionati. Lo stesso dovrebbero fare gli Emirati Arabi Uniti”. Lo scrive su X il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi, dopo che Teheran ha smentito di aver preso di mira il Paese nel Golfo . “Project Freedom è un progetto morto”, ha concluso riferendosi all’operazione Usa per ripristinare la libertà di navigazione nello Stretto.

    • 08:35

      Trump: “L’Iran verrà spazzato via se attaccherà le navi Usa”

      L’Iran verrà spazzato via se attaccherà le navi americane. Lo ha detto Donald Trump a Fox. “Abbiamo più armi e munizioni, e di qualità decisamente superiore. Abbiamo le migliori attrezzature, abbiamo tutto il materiale del mondo. Abbiamo basi in ogni angolo della Terra”, ha detto Trump assicurando che gli Stati Uniti possono usare tutte le risorse a disposizione “se dovesse servire”

    • 08:34

      Trump: “Senza di me ci sarebbe la terza guerra mondiale”

      “Se al posto mio ci fosse la persona sbagliata ci sarebbe la terza guerra mondiale”. Lo ha detto Donald Trump parlando della guerra in Iran.

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