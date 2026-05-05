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Cronaca

Ultimo aggiornamento: 12:16

Cade nelle acque di Venezia: un ragazzo di 25 anni muore annegato, due passanti tentano di salvarlo

di Redazione Cronaca
Dopo essere caduto in acqua, l'uomo ha chiesto aiuto ed è stato notato da un giovane polacco che, insieme a un altro connazionale, ha cercato di salvarlo
Cade nelle acque di Venezia: un ragazzo di 25 anni muore annegato, due passanti tentano di salvarlo
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È cascato nelle acque di Venezia, forse per aver perso l’equilibrio: un 25enne, identificato come un migrante magrebino, è morto annegato. Il fatto è avvenuto all’alba: il corpo del ragazzo è stato recuperato dai vigili del fuoco in zona San Polo attorno alle 7.15.

Il soccorso è scattato dopo la segnalazione di un disperso da parte di alcuni passanti e turisti. Secondo quanto ricostruito, il 25enne dopo essere caduto in acqua ha chiesto aiuto ed è stato notato da un giovane polacco che, insieme a un altro connazionale, ha cercato di salvare l’uomo. Il tentativo di soccorso non è andato a buon fine perché nel giro di pochi attimi il cittadino nordafricano è sparito tra le acque del canale.

Nella zona San Polo, attorno alle 5.30, sono intervenute due autopompe lagunari della sede di Venezia Dorsoduro insieme ai sommozzatori del nucleo regionale. Le ricerche sono andate avanti per un paio d’ore, fino alle 7.15 quando il corpo senza vita del 20enne è stato individuato nelle acque antistanti la caserma della Guardia di Finanza. Presenti sul posto anche i carabinieri e il personale sanitario del Suem 118.

Il giovane è stato ripescato vestito e privo di documenti. Intanto la Guardia di Finanza ha recuperato le immagini di videosorveglianza della propria caserma che puntano proprio sul luogo dell’accaduto per ricostruire l’attimo fatale: resta il dubbio infatti se il 25enne stesse poco bene o fosse sotto effetto di alcol prima di mettere un piede in fallo sulla riva e finire in acqua senza avere la forza di rimanere a galla.

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