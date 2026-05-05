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Ultimo aggiornamento: 13:56

Caso Garlasco, Sempio non risponderà ai pm. I legali: “Le indagini non sono chiuse”. Le gemelle Cappa sentite come testimoni

di Redazione Giustizia
L'unico indagato nella nuova inchiesta che riscrive il delitto di Chiara Poggi si "avvarrà della facoltà di non rispondere". Mercoledì sarà sentito anche il fratello della vittima
Caso Garlasco, Sempio non risponderà ai pm. I legali: “Le indagini non sono chiuse”. Le gemelle Cappa sentite come testimoni
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Andrea Sempio, convocato per domani, mercoledì 6 maggio, in procura a Pavia nell’ambito delle indagini sull’omicidio di Chiara Poggi “si avvarrà della facoltà di non rispondere“. Lo hanno annunciato in una nota i legali di Sempio, a oggi unico indagato nella nuova inchiesta che riscrive il delitto di Garlasco avvenuto il 13 agosto del 2007, Angela Taccia e Liborio Cataliotti.

“Le indagini non sono chiuse e dunque il quadro probatorio con il quale confrontarsi in sede di interrogatorio non è completo”, hanno spiegato i due avvocati, specificando che “il fascicolo delle indagini oltre che incompleto non è ancora visionabile”. La difesa di Sempio ha anche fatto sapere di aver conferito incarico a “uno psicoterapeuta di redigere una consulenza personologica, tramite sottoposizione ai canonici test usualmente utilizzati (anziché ricorrere ai frammentari dati documentali del fascicolo)” e ha lasciato aperta l’eventualità che sia lo stesso Sempio a chiedere un interrogatorio dopo la chiusura delle indagini.

Il profilo personologico è una valutazione sintetica e strutturata delle caratteristiche psicologiche, emotive, cognitive e comportamentali di una persona. Si ottiene attraverso test e colloqui clinici, ed è fondamentale in ambito psicologico, clinico, forense e investigativo per individuare punti di forza, fragilità, tratti di personalità e potenziali disfunzioni.

Intanto è terminata l’audizione di Paola Cappa ed è iniziata quella di Stefania sentite nella caserma Montebello, in via Vincenzo Monti a Milano, come persone informate sui fatti. Fuori dalla caserma giornalisti, cameramen e fotografi. Le due sorelle, cugine di Chiara Poggi, non sono e non sono mai state indagate. Le loro dichiarazioni vengono raccolte nella qualità di persone informate sui fatti.

Secondo la nuova ipotesi investigativa, a uccidere la 26enne nel 2007 non sarebbe stato Alberto Stasi, allora fidanzato della studentessa, già condannato in via definitiva a 16 anni per l’omicidio, ma Andrea Sempio, all’epoca dei fatti 19enne e amico del fratello della vittima, Marco Poggi. Il movente ipotizzato è quello del rifiuto a un approccio a cui Sempio avrebbe reagito colpendo Chiara Poggi con un oggetto contundente almeno per 12 volte alla testa e al volto.

Marco Poggi sarà sentito a Pavia domani, mercoledì 6 maggio, anche lui come le cugine come persona informata sui fatti.

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