Andrea Sempio, convocato per domani, mercoledì 6 maggio, in procura a Pavia nell’ambito delle indagini sull’omicidio di Chiara Poggi “si avvarrà della facoltà di non rispondere“. Lo hanno annunciato in una nota i legali di Sempio, a oggi unico indagato nella nuova inchiesta che riscrive il delitto di Garlasco avvenuto il 13 agosto del 2007, Angela Taccia e Liborio Cataliotti.

“Le indagini non sono chiuse e dunque il quadro probatorio con il quale confrontarsi in sede di interrogatorio non è completo”, hanno spiegato i due avvocati, specificando che “il fascicolo delle indagini oltre che incompleto non è ancora visionabile”. La difesa di Sempio ha anche fatto sapere di aver conferito incarico a “uno psicoterapeuta di redigere una consulenza personologica, tramite sottoposizione ai canonici test usualmente utilizzati (anziché ricorrere ai frammentari dati documentali del fascicolo)” e ha lasciato aperta l’eventualità che sia lo stesso Sempio a chiedere un interrogatorio dopo la chiusura delle indagini.

Il profilo personologico è una valutazione sintetica e strutturata delle caratteristiche psicologiche, emotive, cognitive e comportamentali di una persona. Si ottiene attraverso test e colloqui clinici, ed è fondamentale in ambito psicologico, clinico, forense e investigativo per individuare punti di forza, fragilità, tratti di personalità e potenziali disfunzioni.

Intanto è terminata l’audizione di Paola Cappa ed è iniziata quella di Stefania sentite nella caserma Montebello, in via Vincenzo Monti a Milano, come persone informate sui fatti. Fuori dalla caserma giornalisti, cameramen e fotografi. Le due sorelle, cugine di Chiara Poggi, non sono e non sono mai state indagate. Le loro dichiarazioni vengono raccolte nella qualità di persone informate sui fatti.

Secondo la nuova ipotesi investigativa, a uccidere la 26enne nel 2007 non sarebbe stato Alberto Stasi, allora fidanzato della studentessa, già condannato in via definitiva a 16 anni per l’omicidio, ma Andrea Sempio, all’epoca dei fatti 19enne e amico del fratello della vittima, Marco Poggi. Il movente ipotizzato è quello del rifiuto a un approccio a cui Sempio avrebbe reagito colpendo Chiara Poggi con un oggetto contundente almeno per 12 volte alla testa e al volto.

Marco Poggi sarà sentito a Pavia domani, mercoledì 6 maggio, anche lui come le cugine come persona informata sui fatti.