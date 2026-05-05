Il mondo FQ

Mondo

Ultimo aggiornamento: 12:59

Trump torna ad attaccare Leone XIV: “Sta mettendo in pericolo molti cattolici”

di Marco Pasciuti
Il presidente Usa ha parlato all’emittente di orientamento cristiano-conservatore Salem News Channel, a due giorni dalla visita del segretario di Stato Marco Rubio in Vaticano per 'ricucire' dopo i pesanti attacchi delle scorse settimane a Prevost
Trump torna ad attaccare Leone XIV: “Sta mettendo in pericolo molti cattolici”
Icona dei commenti Commenti

Tutto lasciava pensare che lo strappo dovesse essere ricucito. La visita di Marco Rubio in Vaticano prevista per dopodomani dovrebbe (o doveva?) servire proprio a questo. Invece, a 24 ore dall’arrivo del segretario di Stato a Roma, Donald Trump è tornato ad attaccare Leone XIV. In un’intervista telefonica concessa a Hugh Hewitt, anchorman dell’emittente tv conservatrice Salem News Channel, il presidente degli Stati Uniti ha affermato che “il Papa sta mettendo in pericolo molti cattolici e molte persone”.

L’occasione è stata una domanda sul più volte annunciato, e finora rimandato, viaggio del capo della Casa Bianca in Cina. “Lei ha avuto questo scambio di battute con Papa Leone – premette Lewitt parlando dello scontro delle scorse settimane -. Vorrei che Papa Leone parlasse di Jimmy Lai. Lei ne ha parlato con il presidente (Xi Jinping, ndr?). Lo riporterai sull’argomento?”, domanda quindi l’intervistatore a Trump riferendosi al dissidente cattolico a febbraio condannato a 20 anni di carcere a Hong Kong, regione ad autonomia limitata della Repubblica Popolare, con l’accusa di “collusione con forze straniere” e “cospirazione a scopo di sedizione”.

La replica di Trump è un nuovo attacco al pontefice: “Beh, il Papa preferisce parlare del fatto che per l’Iran va bene avere un’arma nucleare, e non credo che sia una cosa positiva – sibila il presidente degli Stati Uniti -. Penso che stia mettendo in pericolo molti cattolici e molte persone. Ma immagino che, se dipende dal Papa, per lui va benissimo che l’Iran abbia un’arma nucleare”. “Viene da Chicago. Deve imparare alcune cose”, replica sprezzante Hewitt, noto commentatore repubblicano e principale volto di Salem News Channel, prodotto di punta del Salem Media Group, che sul proprio sito definisce se stesso “leader di mercato tra i media cristiani e conservatori“.

Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.500 e ogni utente può postare al massimo 150 commenti alla settimana. Abbiamo deciso di impostare questi limiti per migliorare la qualità del dibattito. È necessario attenersi Termini e Condizioni di utilizzo del sito (in particolare punti 3 e 5): evitare gli insulti, le accuse senza fondamento e mantenersi in tema con la discussione. I commenti saranno pubblicati dopo essere stati letti e approvati, ad eccezione di quelli pubblicati dagli utenti in white list (vedere il punto 3 della nostra policy). Infine non è consentito accedere al servizio tramite account multipli. Vi preghiamo di segnalare eventuali problemi tecnici al nostro supporto tecnico La Redazione