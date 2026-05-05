Tutto lasciava pensare che lo strappo dovesse essere ricucito. La visita di Marco Rubio in Vaticano prevista per dopodomani dovrebbe (o doveva?) servire proprio a questo. Invece, a 24 ore dall’arrivo del segretario di Stato a Roma, Donald Trump è tornato ad attaccare Leone XIV. In un’intervista telefonica concessa a Hugh Hewitt, anchorman dell’emittente tv conservatrice Salem News Channel, il presidente degli Stati Uniti ha affermato che “il Papa sta mettendo in pericolo molti cattolici e molte persone”.

L’occasione è stata una domanda sul più volte annunciato, e finora rimandato, viaggio del capo della Casa Bianca in Cina. “Lei ha avuto questo scambio di battute con Papa Leone – premette Lewitt parlando dello scontro delle scorse settimane -. Vorrei che Papa Leone parlasse di Jimmy Lai. Lei ne ha parlato con il presidente (Xi Jinping, ndr?). Lo riporterai sull’argomento?”, domanda quindi l’intervistatore a Trump riferendosi al dissidente cattolico a febbraio condannato a 20 anni di carcere a Hong Kong, regione ad autonomia limitata della Repubblica Popolare, con l’accusa di “collusione con forze straniere” e “cospirazione a scopo di sedizione”.

La replica di Trump è un nuovo attacco al pontefice: “Beh, il Papa preferisce parlare del fatto che per l’Iran va bene avere un’arma nucleare, e non credo che sia una cosa positiva – sibila il presidente degli Stati Uniti -. Penso che stia mettendo in pericolo molti cattolici e molte persone. Ma immagino che, se dipende dal Papa, per lui va benissimo che l’Iran abbia un’arma nucleare”. “Viene da Chicago. Deve imparare alcune cose”, replica sprezzante Hewitt, noto commentatore repubblicano e principale volto di Salem News Channel, prodotto di punta del Salem Media Group, che sul proprio sito definisce se stesso “leader di mercato tra i media cristiani e conservatori“.