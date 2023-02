Una protesta contro l’uso dei jet privati. È l’ultima azione degli attivisti per il clima che hanno imbrattato le vetrate di un edificio dell’Aeroporto di Milano-Malpensa, attaccandosi anche allo stabile. L’azione, hanno detto i manifestanti, è stata sponsorizzata da Ultima Generazione, Scientist Rebellion ed Extinction Rebellion.

“Siamo qui oggi nel giorno di San Valentino perché è il giorno a livello annuale in cui ci sono più voli di jet privati per motivi non di lavoro. Siamo qui a denunciare questa assurdità”, hanno urlato gli attivisti che, appunto, si sono incollati alla vetrata dell’edificio imbrattato “per rimanere a oltranza”. La polizia è intervenuta identificando i manifestanti.