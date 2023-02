Paura per Stefano Corti. Il compagno di Bianca Atzei è stato operato d’urgenza nelle scorse ore per il distacco detta retina dell’occhio destro. È stata la stessa coppia, già alle prese con le coliche del loro piccolo Noa, a dare – via social- la notizia di quanto accaduto. “Ho appena appreso una notizia non bellissima”, ha esordito Corti in una story pubblicata nella notte. “Sono appena uscito dal pronto soccorso del Fatebenefratelli. Ho un distacco della retina dell’occhio destro. Domani mattina pre ricovero e poi mi diranno quando sarò ricoverato”, ha spiegato. Quindi, all’indomani, ha aggiornato sulle sue condizioni di salute, spiegando di esser pronto a sottoporsi all’intervento: “Non si riesce mai a stare tranquilli”. “In bocca al lupo papotto per l’operazione. Siamo con te e ti amiamo tanto“, è stato il messaggio pubblicato subito dopo dalla cantante.

Al termine, l’inviato de Le Iene ha rassicurato tutti con la sua solita ironia: “L’operazione dovrebbe essere andata bene e quindi è tutto a posto. Da oggi potete chiamarmi Polifemo, anzi Poli-fermo perché non posso muovermi”. Un sospiro di sollievo soprattutto per la neo mamma Bianca Atzei, che in questi giorni non ha nascosto le difficoltà che i genitori affrontano dopo la nascita di un figlio.