“Paola Egonu al Festival di Sanremo? È una grande sportiva, una grande pallavolista, ma spero che non venga a fare una tirata sull’Italia paese razzista, perché gli italiani possono avere tanti difetti fuorché quello di essere razzisti. Sono un popolo che accoglie e che allunga la mano a tutti. Ecco, mi auguro che gli italiani, che già hanno tanti problemi, non si sentono colpevolizzati da tizio o da caio che usano la tv pubblica per fare la morale a qualcuno“. Sono le parole pronunciate a Non Stop News (Rtl 102.5) dal ministro dei Trasporti Matteo Salvini, che aggiunge: “Il Festival è il Festival, riempirlo di contenuti come le guerre e altro non mi piace. Se c’è qualche causa che ha bisogno del Festival di Sanremo, allora non siamo un paese maturo. I diritti delle donne, per esempio, vanno al di là del Festival di Sanremo. L’ultima sera verrà letto da Amadeus un messaggio di Zelensky? No, sabato io avrò finito la campagna elettorale per le regionali in Lombardia e sarò coi miei figli. Non penso onestamente che loro chiederanno di ascoltare la lettera di Zelensky. Ci guarderemo un film“.

Il capo della Lega rivela di non aver visto la prima serata della kermesse sanremese e commenta con toni lievemente polemici la presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella: “Non sto a fare polemica su questo. Se ha scelto di andarci, ha diritto a svagarsi. Non penso però che la Costituzione abbia bisogno di essere difesa a Sanremo. Per molti italiani questo è un momento abbastanza complicato, quindi non è il caso di far polemica su Blanco, i fiori, Mattarella. Ecco – continua – che non ci sia Zelensky non mi dispiace perché portare la guerra tra Blanco, Giorgia, Ultimo e i Cugini di Campagna mi sembra veramente fuori luogo. L’unica roba che mi auguro è che ci siano belle canzoni. Spero di avere mezz’ora libera nelle prossime sere per sentire alcuni cantanti. Vista la mia età, per me Grignani è un grande, Giorgia ha una voce straordinaria, Ultimo mi piace tantissimo. Le polemiche invece non mi appassionano, forse perché mi occupo di un ministero affascinante che riguarda tutti gli italiani”.