Crisi rientrata tra Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez? A quanto pare, sì. Nei giorni scorsi era circolata la voce di un addio tra i due, con tanto di presunto tradimento da parte dell’ex ciclista e lei che lo avrebbe cacciato di casa. A far rientrare l’allarme è l’agente di Moser, che al Corriere della Sera fa sapere: “Sono umani e hanno avuto una discussione, come capita a tutti ma non c’è nessun litigio e nessun tradimento che ha portato Rodriguez a cacciarlo di casa. In questo momento, lui, è proprio a casa. A casa loro”.

I fan si erano insospettiti dopo che la sorella di Belen era apparsa sui social senza l’anello di fidanzamento che sul finire del 2022 le era stato regalato da Ignazio in occasione della proposta di matrimonio. “Cecilia Rodriguez fa da testimonial a vari brand, tra cui marchi di gioielli – continua ancora l’agente -. Probabilmente, per uno shooting o per impegni lavorativi, ha dovuto togliere tutti i gioielli e in qualche sua story è apparsa senza anello“. Anche l’uscita in solitaria, tra maschi, di Ignazio Moser, che si è concesso di recente una serata con Andrea Damante, Fred De Palma e Lazza aveva subito fatto parlare il mondo del gossip di uscita tra single. La realtà, però, sarebbe un’altra, e probabilmente Moser voleva solo stemperare la tensione del litigio con la fidanzata.