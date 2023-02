“Se sono pronta a diventare mamma? Adesso no… ti entrano dei pensieri in testa, che non ti sei mai fatta prima d’ora. Mi sentivo pronta prima, quando non ero incinta, rispetto ad adesso, però penso che sia normale”. A dirlo è Natalia Paragoni, che sui social dedica un po’ di tempo ai follower per rispondere alle loro curiosità, quasi tutte incentrate sulla gravidanza annunciata di recente. L’influencer aspetta infatti un figlio dal fidanzato Andrea Zelletta conosciuto a Uomini e Donne.

Natalia spiega che inizialmente non si era accorta di essere in dolce attesa, anche perché aveva ancora le mestruazioni: “Ho avuto un ciclo normalissimo infatti non me n’ero accorta, non è stato un ciclo leggero, è stato un classico mio ciclo […] Avendo avuto il ciclo non me ne sono accorta, ho avuto dei sospetti insieme alla mia ginecologa per il mal di stomaco forte e questa pancia bassa che era gonfia, non riuscivamo a capire però ho fatto un test ed è risultato positivo”.

I follower sono molto curiosi e chiedono persino quando la coppia abbia iniziato a progettare di mettere su famiglia. Natalia non si tira indietro e fa sapere: “Io ho smesso di usare l’anello ad agosto, poi se ne parlava ma… ho dato libertà ad Andrea in poche parole, perché comunque io ero tranquilla su questo lato, e volevo che fosse libero di decidere anche lui, è arrivato da sé”. La gravidanza ha già cambiato alcune abitudini dell’influencer: “Sono un po’ più responsabile, vado piano in macchina, ho paura ad andarci, sto attenta a qualsiasi cosa e vado in ansia“.