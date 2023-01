Sono passati pochi giorni da quando hanno annunciato al mondo la lieta novella. Natila Paragoni e Andrea Zelletta sono in attesa dell’arrivo del loro primo figlio. “Non è stato facile nascondervi tutto quello che abbiamo passato in questi due mesi ma siamo felici di annunciarvi che è iniziato un nuovo viaggio, il più bello. Presto in 5. Non vediamo l’ora di condividere con voi tutte le emozioni di questa folle avventura”, avevano fatto sapere 4 giorni fa pubblicando una loro foto in bianco e nero con il pancino di Natalia in bella vista.

La gioia è ormai alle stelle e i due hanno iniziato a condividere con i loro fan maggiori dettagli riguardo la gravidanza. In un video, postato solamente poche ore fa ma che ha già ottenuto migliaia di like, Natalia ha mostrato il momento in cui ha detto al suo compagno Zelletta che presto sarebbe diventato papà. Con in sottofondo una canzone suonata al pianoforte, nel filmato si vede lei che aspetta davanti alla porta d’ingresso il rientro di Andrea, a cui aveva chiesto di tornare prima. Quando lui apre la porta, si trova davanti la Paragoni con in mano il test di gravidanza. Nonostante fosse stato lui stesso a prendere il test, il ragazzo resta immobile, senza parole. Fa quasi fatica a leggere il risultato e non appena comprende che presto diventerà papà la gioia lo pervade. I due alla fine si abbracciano e si baciano teneramente non riuscendo a trattenere l’emozione di quel momento che ricorderanno per sempre.

La Paragoni, poi, nelle sue storie ha condiviso maggiori informazioni a riguardo. Ha raccontato che dopo aver avuto alcune perdite accompagnate da dei dolori, sotto consiglio della sua psicologa ha fatto il test di gravidanza. “Sono arrivata a casa e ho detto ad Andrea di andare all’evento di Dior e io lo raggiungevo. Sono entrata veloce, ho fatto il test, senza dirlo a nessuno. Nel momento in cui mi tiro su i pantaloni vedo ‘incinta’ +3, quindi leggo il biglietto illustrativo ed esco dal bagno incredula, non pensavo arrivasse così veloce, mi sono messa a piangere” ha raccontato. Al momento non si sa ancora il sesso del bambino ma quello che è certo è che i due non vedono l’ora di stringere tra le braccia il loro primo figlio.