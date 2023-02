Dani Alves rimane in carcere dopo l’arresto con l’accusa di aver stuprato una 23enne in un locale di Barcellona. L’ex calciatore della Juventus continua a dichiararsi estraneo ai fatti ed è probabile che nei prossimi giorni emergeranno ulteriori dettagli grazie alla perizia sui video delle telecamere di sicurezza del luogo in cui sarebbe avvenuta la violenza. Nel frattempo la moglie di Alves, Joana Sanz, si è recata in carcere per far visita al consorte e ha rilasciato una dichiarazione che forse non tutti si aspettavano.

Già, perché nei giorni scorsi era stata ventilata l’ipotesi che Joana volesse divorziata da Dani. Lei si era premurata di smentire tutto via social, ma molti pensavano che comunque la modella avesse intenzione di tagliare i ponti col marito. Invece, come riporta la testata Ole.com, Joana Sanz avrebbe dichiarato ai cronisti che l’aspettavano fuori dal carcere: “Non intendo lasciarlo nel momento più difficile della sua vita“.