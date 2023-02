“Caro ministro Nordio, in parlamento ti sei lavato le mani come Ponzio Pilato. Da anni conduci una crociata contro le intercettazioni e la divulgazione di notizie e informazioni riservate. Ma ora che l’abuso lo avete fatto voi, cosa farai? Cosa rispondi?”. Così il presidente del M5s Giuseppe Conte, in diretta sulla sua pagina Facebook, si è rivolto al ministro della Giustizia, Carlo Nordio, in merito alla vicenda di Andrea Donzelli e Andrea Delmastro Delle Vedove sul caso Cospito. I 5 stelle chiedono al governo di revocare l’incarico del sottosegretario Delmastro.