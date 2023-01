Conduttrice in tv e in radio, modella e tra le protagoniste in studio del “Grande Fratello Vip” per dar voce al popolo del Web. Giulia Salemi è la protagonista del nuovo appuntamento con il talk Programma, condotto da Claudia Rossi e Andrea Conti. Giulia Salemi sarà in collegamento in diretta lunedì 30 gennaio dalle ore 17, in streaming su Facebook e YouTube de Il Fatto Quotidiano e FqMagazine.

Giulia Salemi, lo scorso novembre, è stata invitata alla Camera dei Deputati per tenere un discorso importante per la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne. “Questa violenza va combattuta e non solo in questa giornata, ma tutti i giorni. – ha dichiarato la conduttrice – Qualche mese fa sono stata invitata a una trasmissione televisiva, Le Iene, per rivolgere in lingua farsi un messaggio alle donne iraniane. Vi prego ora di non dimenticare quello che sta succedendo in Iran. La violenza contro le donne è probabilmente la più vergognosa violazione dei diritti umani. Non conosce confini geografici, culturali o economici. Finché continuerà non raggiungeremo il progresso nell’uguaglianza, lo sviluppo e la pace”.