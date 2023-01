“Eccomi, non sono sparita”, queste le prime parole dell’ex tronista e gieffina Sophie Godegoni, al sesto mese di gravidanza, dopo giorni di assenza dai social a causa del ricovero in ospedale che si è reso necessario per i forti dolori che avvertiva ai reni. “Vi stavo leggendo, ma ieri non sono stata benissimo. Vi ho risparmiato queste ultime ore di visite, controlli, esami vari”, ha spiegato precisando subito che la bambina sta bene: “Non vi preoccupate, la mia bambina sta benissimo. Abbiamo già fatto ecografie e tutto, lei sta lì bella e serena, sta bene”. Prosegue poi col raccontare: “Semplicemente il mio rene mi sta facendo disperare. Già qualche settimana fa ero venuta in ospedale perché avevo questo fastidio. Giorno dopo giorno mi faceva sempre più male, ieri erano due notti che non riuscivo a dormire. Un male terrificante“.

Prima del rientro a casa, avvenuto nella giornata di oggi, i medici hanno fatto tutti gli esami del caso per essere certi della diagnosi: “Ho fatto un’ecografia al rene, è parecchio infiammato e dilatato. Adesso stiamo cercando di capire se sono calcoli renali, ma mi auguro di no e sarebbe molto raro, è l’ultima ipotesi. La rottura è che non puoi fare nulla in gravidanza coi calcoli, quindi speriamo di no”, ha continuato. Aggiungendo poi:”Probabilmente sono coliche renali, anche se sono molto dolorose e fastidiose si possono curare in una decina di giorni. Oppure potrebbe essere una semplice infiammazione dovuta alla posizione di Celine. Non lo so”. I fan l’hanno inondata di messaggi d’affetto per farle sentire il calore e la loro vicinanza e tutti sperano che Sophie possa tornare a vivere gli ultimi 3mesi di gravidanza con serenità e tranquillità in attesa di poter abbracciare finalmente la sua piccola Celine.