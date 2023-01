Una storia che finisce dopo quasi 20 anni d’amore e tre figli. Poi lui ritrova l’amore con un’altra donna (“la copia brutta della moglie”, ha scritto qualcuno malignamente), mentre lei si innamora di un altro uomo che, però, sembra essere piuttosto riservato. Non è la trama di un film bensì la storia di Francesco Totti e Ilary Blasi. Il Pupone, si sa, ormai condivide tutto con la ‘sua’ Noemi Bocchi, mentre la conduttrice televisiva per mesi è stata affiancata a presunti nomi di flirt (che poi si sono rivelati delle bufale), fino a quando Chi Magazine ha pubblicato gli scatti clamorosi con l’imprenditore tedesco Bastian Muller. Sui social, però, tutto tace. O quasi. Blasi li utilizza con frequenza, ma Bastian rimane piuttosto nell’ombra. A volte si sente la voce, niente più. Solo di recente si è visto qualcosa. Ovvero la sua mano che stringe le caviglie della conduttrice, mentre i due sono in macchina insieme. Al polso? Un orologio (e, ironia della sorte, sembra proprio un Rolex!). Poi eccoli a cena in un bellissimo locale parigino e qui compare un nome taggato nella foto pubblicata da Ilary: ‘bas.mupe’. Ovvero il nickname che Bastian avrebbe scelto sui social (dove mantiene il profilo privato). Solo 1.044 i follower e 19 post pubblicati su Instagram. E qualcuno insinua il dubbio: ma non è che ci ritroviamo con Pamela Prati e Mark Caltagirone 2, il ritorno? In particolare è stata l’esperta di gossip Deianira Marzano a mettere la pulce nell’orecchio: “Ma vuoi vedere che questo misterioso Bastian nuovo amore di Ilary è il figlio affidatario di Mark Caltagirone e la Prati?“, ha scritto in riferimento alla nota vicenda che ha riempito le pagine di cronaca rosa per mesi e mesi.

Secondo le accuse insidiose, dunque, Ilary non avrebbe alcun uomo accanto a sé? Starebbe fingendo tutto? E per quale motivo? È onestamente difficile credere ad una simile ipotesi, dal momento che i due sono stati anche paparazzati dai giornali di gossip. Sembra invece più plausibile sostenere una tesi differente, ovvero che la conduttrice dell’Isola dei Famosi voglia fare le cose con calma, vista anche la grande esposizione mediatica degli ultimi mesi. Da quando lei e l’ex capitano giallorosso hanno ufficializzato la fine della storia, è stato un continuo susseguirsi di pettegolezzi: dai presunti Rolex rubati alle borsette, passando per i gioielli fino alle ultime due notizie: quella sul presunto vizio di Totti e l’altra, invece, che riguarda l’ex marito di Noemi Bocchi, l’imprenditore Mario Caucci. Il quale, secondo Dagospia, sarebbe “gestito” da un personaggio che Ilary Blasi e Francesco Totti conoscono molto bene: Fabrizio Corona. Quale sarà l’epilogo? La sensazione è che non sia finita qui.