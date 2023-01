Ilary Blasi rompe il silenzio, lo fa attraverso il suo legale per precisare la totale estraneità ai fatti che stanno travolgendo, mediaticamente e non solo, il quasi ex marito Francesco Totti. Il Pupone è finito nel mirino dell’Antiriciclaggio, come rivelato dal quotidiano La Verità, per movimenti sospetti e bonifici verso conti riconducibili ai casinò di Londra, Las Vegas e Monte Carlo. Non solo, molto si è parlato di un “prestito infruttifero” a una pensionata di Anzio, suocera di un suo amico, D.M. Quest’ultimo intervistato dal giornale diretto da Maurizio Belpietro aveva parlato di un aiuto dall’ex calciatore in un momento di difficoltà ma aveva anche insinuato potesse trattarsi di una mossa della conduttrice de “L’Isola dei Famosi“: “Al casinò ci andava sempre con la famiglia, con gli amici. Forse la segnalazione l’ha fatta partire la moglie? Adesso che hanno litigato?”.

Da qui l’intervento di Ilary Blasi. “In merito alle illazioni mosse da alcuni organi di informazione, l’avvocato Alessandro Simeone, nell’interesse della signora Ilary Blasi, precisa che la propria assistita nulla sapeva dei movimenti di denaro da e per l’estero evidenziati nell’inchiesta del quotidiano ‘La verità‘ e segnalati come sospetti dagli organi competenti”, si legge in una nota inviata alla stampa. “E’ dunque impossibile – continua l’avvocato a nome di Ilary Blasi – che le notizie siano state fatte trapelare dalla signora Blasi, come malignamente ipotizzato nel tentativo maldestro di coinvolgerla in eventi a cui è estranea. D’altra parte, i conti oggetto di segnalazione erano di pertinenza esclusiva del signor Totti e la moglie, con la fiducia che contraddistingue ogni solido rapporto matrimoniale, non ha mai effettuato su di essi alcun tipo di controllo”.

La conduttrice ha trascorso il Capodanno in Thailandia con l’imprenditore Bastian Muller, l’ex calciatore è ormai a fine crociera in Centroamerica con i tre figli e la compagna Noemi Bocchi, tornerà a Roma forse già lunedì. “Lo stanno aspettando l’avvocato Antonio Conte, il commercialista Adolfo Leonardi e l’ufficio stampa del sito (www.francescototti.com) per concordare la sua prima dichiarazione ufficiale dopo la bufera“, fa sapere il Corriere della Sera.