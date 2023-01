È morta a 37 anni Antonella Fragiello, modella, attrice e finalista di Miss Italia. Da tempo era malata di tumore e nonostante le cure, si è spenta la scorsa notte. Fragiello ha fatto la sua prima comparsa in televisione durante uno dei concorsi più importanti di bellezza: Miss Italia. Era il 2004 e lei aveva 19 anni: realizzò il suo sogno, riuscendo ad arrivare tra le 100 finaliste in corsa per la corona. Quell’anno, però a vincere fu Cristina Chiabotto: Antonella conquistò la fascia Miss Benessere Orogel. Da quel momento è iniziata la sua avventura nel mondo della moda che l’ha portata a diventare il volto di numerose campagne di pubblicità.

Con i nuovi impegni lasciò la sua Casoria, cittadina del comune a nord di Napoli, e iniziò a viaggiare tra Roma e Milano. Tornò nella città natale solo dopo aver scoperto di essere malata, in modo da poter star vicino alla famiglia e soprattutto al marito Carlo. A quest’ultimo, poco tempo fa, ha dedicato quello che è diventato poi il suo ultimo post: “Sono lontana da te da qualche giorno e non c’è minuto della giornata in cui non penso a quanto io sia fortunata ad averti nella mia vita. Sei l’aria che respiro, il mio sorriso più bello, il mio sguardo più luminoso. Sei raro. Sei tu. Ti amo“.

Due giorni fa le sue condizioni di salute sono precipitate ed è stata ricoverata in ospedale. Poi la notizia del decesso. Tanto il dolore che ha colpito gli abitanti di Casoria e non solo. Su Facebook amici e conoscenti hanno voluto esprime la propria vicinanza: “Ho conosciuto la bellezza della tua anima, non pari, ma superiore a quella fisica, già splendida. Ci rivedremo un giorno”, scrive qualcuno. “Ti porterò per sempre come esempio di vita, di come si combatte con il sorriso”, ha fatto sapere chi, come Antonella, sta combattendo contro un brutto male. I funerali della ragazza si terranno oggi alle 12, nella parrocchia di San Tommaso a Patierno, nel quartiere di San Pietro.