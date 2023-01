Da quando Francesco Totti e Ilary Blasi hanno annunciato la separazione (ma in realtà anche da prima) un susseguirsi di pettegolezzi e indiscrezioni hanno dato vita a quella che potrebbe essere la sceneggiatura di una ‘tragica commedia’. Dopo circa 20 anni d’amore, il Pupone e la conduttrice Mediaset si sono lasciati tra presunti Rolex rubati, borsette, gioielli e chi più ne ha più ne metta. Ma veniamo ad oggi. Ormai tutti sanno che l’ex capitano giallorosso ha ritrovato l’amore grazie a Noemi Bocchi, la 34enne romana che alle spalle ha già un matrimonio e 2 figli con Mario Caucci, imprenditore ed ex dirigente sportivo (che pare in passato abbia avuto, tra i suoi clienti, anche B.). Proprio lui, stando a quanto riportato da Dagospia in un articolo dello scorso 18 gennaio, sarebbe “gestito” da Fabrizio Corona che, si sa, non è esattamente il migliore amico di Ilary Blasi. Effettivamente le ultime interviste di Caucci, così ravvicinate e pungenti, avevano fatto pensare che non fossero tutte ‘farina del suo sacco’. Lo scorso 15 gennaio, per la prima volta, Caucci è apparso sul piccolo schermo.

A Non è L’Arena, infatti, l’imprenditore ha esordito così: “Decido di parlare oggi perché purtroppo questa storia fa parte della pagina più nera della mia vita. La prima notizia uscita da parte della mia ex moglie è stata quella di parlare di me, di cose gravissime e questo è inaccettabile. Totti? Ha fatto un errore: ha sfasciato la famiglia”. “Noemi non è qui – ha replicato il conduttore – fino ad oggi non ha rilasciato interviste. Io le chiedo uno sforzo, di provare a raccontarci anche i momenti belli, come vi siete incontrati”. Allora l’imprenditore: “Noi ci siamo incontrati ad una festa di amici comuni, ci siamo conosciuti e abbiamo iniziato a frequentarci. Mi colpì la sua bellezza, allora era ancora più bella nella sua normalità. È una donna che ti sa prendere, che ti fa vedere il lato bello della vita, legato allo star bene, ai viaggi. Ti fa stare bene. Lei è molto furba, sa esattamente cosa vuole per la sua vita, dove vuole essere e dove vuole arrivare. Dov’è ora, lo dimostra pienamente. Lei cerca sempre altro, qualcosa di più. Quello che fa è tutto finalizzato a raggiungere uno status di vita molto alto e questo parte dai vestiti firmati, ai migliori alberghi, le migliori scuole, le migliori case. Il migliore di tutto che, però, non arriva mai”.

E ancora Caucci, durissimo: “Qui non si parla di gossip, ma di vita vera. Si parla di donne, di uomini e di sofferenza. Tecnicamente è ancora mia moglie, so perfettamente tantissime cose. Quello che mi dispiace è che tante cose sono state date per buone senza comprovarle. Tutto quello che c’è sotto non è stato comprovato”. “Scusi, stiamo parlando di una storia di 11 anni, sono tanti. Avete fatto due figli – ha affermato Giletti -, per carità io non sono sposato però le mamme ad esempio hanno una sensibilità. Cosa le diceva di questa donna?”. “Io avevo riposto tutto nella mia famiglia. Quando un uomo decide di sposarsi e fare una famiglia crea un nucleo suo e mai, mai avrei creduto che potesse accadere tutto questo. La mia famiglia originaria? Appena hanno visto che le cose non andavano bene, hanno iniziato a redarguirmi in ogni modo possibile. Io ero innamorato e volevo portare avanti quest’idea della famiglia. La nostra storia si spacca quando il 2 ottobre 2017 mia madre viene a mancare. Io lì ho perso il faro della mia vita.

Un mese e qualche giorno dopo, mia moglie mi invita a parlare perché le cose non andavano bene ed era necessario prendersi una pausa di riflessione”, ha risposto Caucci. Che in seguito ha raccontato: “Il gossip lo lascio a chi fa gossip, qui si trattano temi estremamente importanti e delicati ed è proprio questo il mio messaggio: io ho passato anni orribili, dopo la morte di mia madre, la separazione e i problemi con la mia azienda. Per andare avanti ci vuole una forza sovrumana. Chi mi ha aiutato ad uscirne? Una ragazza meravigliosa che, senza giudicare, mi ha teso la mano e mi ha aiutato a rialzarmi. È una donna che ha creduto in me”. E infine, in merito alle accuse gravissime rivolte da Bocchi all’ex marito, Caucci ha risposto: “Quell’accusa viene mossa ad una persona, ad un marito, al padre dei suoi figli. È grave. Quella sera io non ho perso la testa, non esiste una cosa del genere. Questa è una guerra che io devo vincere assolutamente in tribunale, per me stesso, per i miei figli e per la mia famiglia. Non posso dire altro, devo rendere queste dichiarazioni al giudice. I miei figli? Purtroppo li vedo molto poco. Ho scoperto che hanno cambiato casa da un giornale”.