Pamela Prati torna a parlare di Mark Caltagirone. Nel corso di un’intervista concessa al Corriere della Sera, alla showgirl viene chiesto un commento sull’uomo (inesistente) al centro della truffa che per mesi l’ha vista protagonista. “Preferirei che quel nome non comparisse in questa intervista. Ho subito una truffa affettiva crudele, tagliata su misura per me. Non voglio aggiungere nulla: se ne stanno occupando gli avvocati nelle sedi appropriate”.

Quando però le viene chiesto come mai in passato abbia dichiarato il contrario, spiega: “Nella mia autobiografia l’ho spiegato: sono stata spinta a farlo. Però vede che anche adesso sembra quasi mi debba giustificare? Nessuno ha chiesto conto a Roberto Cazzaniga, il pallavolista che ha subito una truffa simile. Per lui solo solidarietà e affetto: peraltro sacrosanti. Quello che mi dispiace è che tutti hanno pensato ci abbia guadagnato qualcosa, eppure da quando è successo io non ho più lavorato. Ho subito una violenza gravissima e francamente non posso che andare a testa alta per essere sopravvissuta”.

E se Caltagirone è il passato – ingombrante, che stenta a scrollarsi dalle spalle di Pamela Prati – la showgirl per il proprio futuro sogna Sanremo, sia da cantante che da co-conduttrice: “In entrambi i casi sarei molto felice”, ammette.