È scattata nelle scorse ore l’allerta meteo per rischio frane a Montecito, in California, la cittadina enclave di vip dove vivono anche Harry e Meghan con i figli Archie e Lilibeth Diana. La località della contea di Santa Barbara è stata evacuata e il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha decretato ieri lo stato d’emergenza in tutta la California a causa delle “gravi tempeste invernali, inondazioni e smottamenti” in corso. “Andate via ora! Questa è una situazione in rapida evoluzione. Si prega di prestare molta attenzione agli avvisi di emergenza”, si legge sul sito web dei vigili del fuoco.

Montecito si trova a 90 minuti di distanza da Los Angels e conta 9mila abitanti ma tra questi ci sono alcuni dei volti più in vista dello star system di Hollywood: da Jennifer Aniston a Gwyneth Paltrow, Ellen DeGeneres, Katy Perry, Oprah Winfrey e, appunto, i duchi del Sussex. Nelle ultime 24 ore si sono registrate precipitazioni record ma sono ormai settimane che gli acquazzoni imperversano sulla zona, motivo per cui i terreni delle colline circostanti – ormai zuppi e privi di vegetazione a causa degli incendi passati – sono stati dichiarati a rischio frana. È proprio su quei pendii che si trovano arroccate le residenze milionarie dei vip, anch’essi raggiunti dall’ordine di evacuazione. La gravità della situazione è stata testimoniata da Ellen DeGeneres in un video pubblicato sui social in cui mostra un torrente in piena vicino a casa sua e invita tutti a mettersi al sicuro. I portavoce di Harry e Meghan non hanno rispostoalle richieste di commento dei giornali americani.