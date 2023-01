Quando si compra un gratta e vinci la speranza è quella di vincere, va da sé, anche solo una piccola cifra. Alla protagonista di qesta storia è capitato di confondere la somma vinta con una inferiore. È ciò che è successo a Lecce, in Puglia, ad una signora che, convinta di aver vinto 100 euro, ha scoperto che in realtà sono 10mila.

I fatti. La signora si è recata nella sua tabaccheria di fiducia, GiaMar, a Ugento per riscuotere la cifra vinta. Grattando i numeri si era accorta che ne aveva 3 uguali e che aveva vinto 100 euro. Una volta giunta nella ricevitoria, però, la sorpresa.

I proprietari le hanno detto che sì aveva vinto ma non 100 euro come pensava, bensì 10 mila euro. Un regalo di Natale, anche se con qualche giorno di ritardo, che la fortunata vincitrice proprio non si aspettava. “È una nostra cliente abituale e come sua abitudine è tornata nella ricevitoria dopo avere grattato il biglietto a casa, per farcelo controllare, come sempre. Pensava di avere vinto 100 euro, ma non era neanche tanto sicura. Poi, quando tramite un’app abbiamo accertato la vincita e gliela abbiamo comunicata, non ci ha creduto“, ha raccontato la proprietaria della tabaccheria Cinzia Passaseo.

“Mi state prendendo in giro?”, sono state le parole della donna. Ma Passaseo insiste e racconta che: “Davanti alle nostre insistenze, però, ha preso il biglietto in mano ed è scoppiata a piangere. Ed è andata via”. La titolare ha poi aggiunto: “Compra solitamente un biglietto da 2 euro, ma essendo quel giorno la Vigilia dell’Epifania ne prese uno da 5 euro. Voleva il Miliardario, ma era terminato. Così le diedi il Doppia Sfida. Anche quel giorno, come sempre, disse: ‘Non mi date mai un biglietto buono’. Stavolta è andata diversamente. Quando è tornata dopo qualche giorno, mi ha detto che non ha dormito la notte, che è stata addirittura male”.

Quando a Cinzia le chiedono come abbia fatto a resistere alla tentazione di intascare la vincita senza dire nulla alla cliente, lei risponde: “Come ho resistito alla tentazione di intascarmelo? Perché non l’ho mai avuta, eppure mi sarebbe stato facile, essendo anche una persona anziana. I soldi fanno gola a tutti, il nostro settore è in piena crisi, ma ho ereditato dai miei genitori anche l’onestà“.