È ormai quasi una sfida continua quella tra Chiara Ferragni e i suoi haters. Dopo la sua presa di posizione in seguito agli ignobili commenti che avevano accompagnato alcuni suoi scatti in lingerie, l’imprenditrice digitale ha deciso di metterli alla prova pubblicando una serie di video e scatti che la ritraggono in costume da bagno nella neve delle Dolomiti, dove sta trascorrendo il Natale con la famiglia. Ma, neanche a dirlo, anche questa volta sono arrivati puntualmente gli attacchi dei “leoni da tastiera”, che non le hanno risparmiato le critiche. Così, le immagini di Chiara insieme al marito Fedez e alla sorella Valentina scherzosamente in bikini tra i ghiacci dopo una giornata sugli sci, pubblicate come divertente provocazione, hanno raccolto i soliti commenti indignati di chi li ha bollati come “esibizionisti”. “Sei un’inguaribile esibizionista“, ha commentato un utente sotto al video di lei che cammina e inciampa nella neve. E ancora: “Ma per quale recondito motivo fai ciò? Ah, si, per mettersi in mostra a Natale”, “Io se facessi una cosa del genere, poi starei sul cesso fino al 31”, “Non sa più cosa inventarsi per farsi notare.. Un premio a noi comuni mortali che siamo capaci di vivere senza ostentazioni stupide e a volte anche ridicoli”, “Ma che è sta cafonata?!”, solo per citarne alcuni. E meno male che secondo un antico detto a Natale si è tutti più buoni. Chiara Ferragni replicherà anche questa volta?