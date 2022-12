“Potrei andare avanti all’infinito a rispondere ai commenti misogini, commenti in cui mi si prende in giro per il mio aspetto fisico, o perché sono una mamma o per qualsiasi altra cazzata. A questi commenti io sono talmente abituata… Quelli sul mio fisico e sulla mia persona che li leggo da quando avevo 19 anni quindi sono cresciuta con l’idea che la gente spara schifezze tutto il giorno”. Arriva il momento in cui anche Chiara Ferragni non ne può più dei commenti degli haters e giustamente lo dice: così è accaduto nelle scorse ore quando l’imprenditrice digitale, dopo aver postato screenshot di quello che la gente ha scritto sotto un suo post in lingerie, ha deciso di puntualizzare quando sia becero e possibile causa di sofferenza quello che alcuni si ostinano a scribacchiare qua e là. “Almeno non fate finta che sia libertà di pensiero perché questa è maleducazione. Cosa volete insegnare? Che è normale scrivere cattiverie? Secondo me fate schifo“. Uno sfogo in piena regola, comprensibile. Ancora: “Come io ci sono rimasta male a 19 anni quando la gente commentava con cattiveria qualsiasi cosa facessi e il mio fisico, la stessa cosa la proveranno tantissime altre ragazze quando leggono commenti del genere. Quindi per favore se volete esprimere un concetto, pensate prima ‘ questo concetto può aiutare questa persona in qualche modo o lo sto facendo solo perché ho voglia di dare fiato alla bocca?'”. Scatenata, l’imprenditrice digitale prosegue: “Tutti vediamo cose che non ci piacciono anche nella vita reale ma non è che andiamo da una persona a dire ‘hai un fisico di merda’, un po’ più di educazione cazzo”.