Salt Bae è ancora al centro delle polemiche per la sua incursione in campo, a Doha, in Qatar, al termine della finale dei Mondiali che ha decretato la vittoria dell’Argentina sulla Francia. E così, dopo esser diventato virale il video del suo “inseguimento” al campione argentino Leo Messi con conseguente critica feroce da parte dell’ex calciatore Giuseppe Rossi, ecco che su Twitter non accennano a placarsi le critiche per le foto del macellaio turco (diventato famoso per le sue bistecche alla griglia e il suo particolare modo di salare la carne) con in mano la Coppa del Mondo. Mentre infatti i giocatori vincenti esultavano con amici, familiari e tifosi, Salt Bae ha preso in mano la coppa per scattare alcune foto: una scena che ha imbarazzato la Fifa e fatto infuriare gli appassionati. “Irrispettoso, non ne hai il diritto“, ha scritto un utente. “Per favore, basta mangiare nel suo ristorante, boiccottatelo”, scrive un altro. “Da turco mi vergogno per queste immagini. Capirei se avessi fatto una foto mentre i giocatori sollevano la coppa, ma prenderla dalle loro mani è semplicemente irrispettoso”, ha incalzato qualcuno. E ancora: “Questo si crede la persona più importante al mondo”, “Smettetela di seguire questo clown“, “Sei la vergogna della Turchia”. Ogni commento sotto al suo post è un commento negativo. E anche i suoi follower sono scesi: ne aveva 50 milioni, adesso il conto è tornato indietro. Ma lui non ci sta e alle polemiche replica pubblicando un nuovo video che lo ritrae durante i festeggiamenti dei calciatori dell’Argentina proprio nel suo ristorante, abbracciato a Leo Messi.