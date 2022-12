Le teorie complottiste investono anche Britney Spears. Sui social, soprattutto su TikTok e Twitter, ultimamente si fa un gran parlare della reginetta del pop. Il motivo è sempre lo stesso: come sta davvero la popstar dopo la fine della conservatorship? Ma soprattutto: è ancora tra noi? Già, perché tra le tante ipotesi che circolano c’è anche quella secondo cui la cantante sarebbe morta da anni e quella che si vede sui social sarebbe una sosia, un clone addestrato a dovere per far credere a tutti che la Spears sia viva e vegeta.

LE TEORIE COMPLOTTISTE – A supporto di tale teoria i complottisti mettono l’accento su presunte incongruenze nei suoi tatuaggi e più in generale sul suo aspetto fisico. La sosia di Britney sarebbe costretta a girare dei video in cui si mostra libera e felice, quando invece si tratterebbe di un semplice greenscreen a cui verrebbero aggiunti sfondi in post produzione. Fin qui nulla di troppo strano, se si pensa che molte altre star vengono date per morte e rimpiazzate con un clone. È, ad esempio, il caso anche di Avril Lavigne. Ma qui c’è qualcosa di diverso e a fare un po’ più di chiarezza è il noto blogger Perez Hilton.

LA RIVELAZIONE DI PEREZ HILTON – Perez in una serie di video ha fatto il punto della situazione, rivelando di sapere davvero che cosa sta accadendo a Britney Spears. Innanzitutto ha smentito qualsiasi teoria complottista: la cantante non è morta e non c’è nessun clone che ha preso il suo posto. Le cose, però, non starebbero comunque andando per il verso giusto, come ormai è chiaro a chiunque si faccia un giro sul profilo Instagram della star di Oops!… I dit it again. “Ho parlato con una fonte attendibile che lavora nel settore, una persona di cui mi fido moltissimo” ha spiegato Perez Hilton. “Mi ha detto che le cose non si mettono bene. Ho letto le teorie sul clone, sulla sua morte e tutto il resto. Centinaia di video e nessuno ha azzeccato la verità”. Quindi si è rivolto ai sostenitori di Britney: “Adesso parlo ai suoi fan: le vostre preoccupazioni sono fondate, ma quando la verità verrà fuori sarete tutti sorpresi”.

Il blogger ha riferito di non poter dire quello che sa: “Molti fan non la prenderebbero bene se io dicessi quello che mi è stato riferito su di lei. Ma soprattutto se io condividessi quello che so, non credo che aiuterei Britney. Se parlassi le farei del male. Mi chiedete se lei sta bene, la risposta è no! Lei non sta bene ragazzi. Lo dico perché è importante che i fan capiscano che 1° lei non è ok, 2° voi non siete pazzi, 3° quasi tutte le teorie del complotto sono folli”. E ancora: “Tutti stanno diffondendo queste teorie del complotto su Britney, ma nessuno sta centrando la verità. Non ho visto nessun video in cui si dice quello che sta succedendo davvero”. Il mistero a questo punto si infittisce. Che cosa sta succedendo alla Spears, e soprattutto perché nessuno sembra voler intervenire? Dobbiamo ritrovarci a piangere lacrime sul latte versato quando sarà troppo tardi?