I mondiali in Qatar 2022 sono giunti al termine, dopo aver visto trionfare l’Argentina. In molti domenica hanno voluto fare un foto col campione del mondo Leo Messi ma c’è chi non c’è riuscito, come lo chef Salt Bae. Poco dopo il fischio finale della partita decisiva tra Francia e Argentina, alcuni spettatori presenti allo stadio sono scesi in campo a festeggiare con i vincitori. Così, tra familiari e amici dei giocatori, è spuntato anche lo chef Salt Bae, diventato famoso per le sue bistecche alla griglia e il suo particolare modo di salare la carne. Il suo obiettivo era quello di poter scattare un selfie con il super campione Leo Messi e cercare, perché no, di abbracciarlo.

A quanto pare, però, non è riuscito nel suo intento. Su Twitter è stato condiviso un video che riprende il momento il cui Salt cerca in tutti i modi di avvicinarsi a Messi venendo però snobbato da quest’ultimo. Lo chef non si è lasciato abbattere ed è rimasto in campo. Prima lo ha preso per un braccio, poi vedendo che il calciatore non gli dà retta ha continuato a seguirlo e alla fine è riuscito ad avere il tanto desiderato selfie dall’ormai spazientito Messi. Non solo. La sua incursione non è affatto passata inosservata e sui social è sui social è scoppiata la polemica per una foto pubblicata sul suo profilo da più di 50 milioni di follower: quella mentre bacia la coppa del mondo. In molti si sono chiesti che cosa ci facesse in campo lo chef e come mai sia riuscito a impossessarsi del trofeo, a farsi una foto e addirittura a baciarlo. Tra questi c’è anche il calciatore Giuseppe Rossi, ex attaccante del Manchester United, che si è letteralmente scagliato contro il macellaio di lusso: “Salt Bae può baciarmi il c**o – è tuonato il calciatore –. Voleva tutte le attenzioni toccando la coppa, ma chi ca**o sei? I tuoi 2 minuti di fama sono finiti. Il prossimo”.