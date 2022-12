È in arrivo il primo figlio per l’attore Alessandro Borghi e la sua fidanzata, modella e manager, Irene Forti. Lo hanno annunciato ieri sul red carpet del cinema Moderno a Roma per la premier del film Le otto montagne. Da sempre molto riservata, la coppia ha voluto dare la lieta notizia soltanto ieri posando per la prima volta insieme come futuri genitori. Così, sorridente e accanto al fidanzato Alessandro Borghi, Irene si è fatta fotografare mentre sfoggia le sue curve morbide da neo mamma non lasciando alcun dubbio in merito. Nessuno dei due ha voluto aggiungere maggiori dettagli riguardo la dolce attesa, mantenendo quell’intimità che li contraddistingue, ma le immagini parlano chiaro.

Insieme dal 2019, Alessandro Borghi si è sempre definito profondamente innamorato della sua bella Irene, spiegando che: “La mia fidanzata è la persona più acculturata che io conosca, divora quattro libri a settimana: cosa che mi faceva sentire un ignorante, quindi ho detto ok, mettiamoci in pari. E guarda caso il primo libro che mi ha consigliato quando ci siamo messi insieme è stato Le otto montagne“. L’attore sarà infatti il protagonista del film Le otto montagne al cinema dal 22 dicembre, al fianco all’amico Luca Marinelli.