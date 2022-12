Sorpresa sul palco dello spettacolo di Checco Zalone, al teatro Arcimboldi di Milano. A un certo punto Jovanotti ha raggiunto il comico e showman pugliese. I due, tra battute e risate (“leggo il testo sul telefono”, “non ho con me gli occhiali”) hanno cantato insieme La prima Repubblica. Lo spettacolo “Amore + Iva” ha fatto il tutto esaurito, anche nelle repliche (fino al 22 di gennaio).

Durante lo spettacolo, il comico ha poi voluto intonare una canzone imitando Jovanotti. Sulla melodia di A Natale Puoi, Zalone ha così cantato: “Voglio andare su una spiaggia fantastica e riempirla di bottiglie di plastica e incendiarla, fare un falò cantando Battisti, sai la faccia degli ambientalisti. Poi gettare cicche di sigaretta dove nidifica il Fratino di Barletta”. Quella che a molti è sembrata come una satira divertente cela in realtà un messaggio chiaro. Checco si riferiva a tutte quelle polemiche che gli ambientalisti hanno fatto contro il Jova Beach Party, un evento che ha radunato milioni di persone sulle più importanti spiagge italiane. Una polemica che lo stesso Checco ha voluto riprendere per scherzarci su e fare due risate. “La melodia della canzone è bella, il testo lo possiamo ritoccare insieme”, ha ironizzato Jovanotti aggiungendo: “Ho sempre sognato di scrivere una canzone di Natale, lo possiamo fare insieme”. Un’affermazione alla quale Zalone ha risposto ironicamente: “Certo, se mi paghi”.